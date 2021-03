Piccoli deluso: "Potevo fare meglio su quel passaggio di Gyasi"

Fuori provincia - “Grazie allo staff dello Spezia che mi ha portato a tornare in campo presto. Sono contento per la rete, ma deluso per il risultato perché avrei voluto portare a casa almeno un punto”. Roberto Piccoli segna il terzo gol in campionato ed il primo nello stadio di casa sua in serie A. “Penso anche al gol mancato, potevo fare meglio in quell'azione", dice a fine partita ai microfoni di Sky. "Nzola? Rientra da un infortunio e bisogna avere un po' di pazienza. Come me è uno fisicamente possente e ci mette di più a prendere la forma migliore. Lo stiamo aspettando, io da parte mia mi farò sempre trovare pronto”.