Piccoli che potenza: "Ho tirato ed ero sicuro di aver fatto gol..."

Roberto Piccoli a Sky Sport, autore di una prova matura a Torino in cui è stato fondamentale per togliere pressione alla difesa. Per poco non ha anche segnato nel primo tempo. "Pensavo di aver fatto gol, ha fatto una grande parata Sirigu. Io mi sono lanciato sulla respinta del primo tiro di Gyasi e sono andato a botta sicura". Italiano lo ha tenuto in campo anche con l'inferiorità numerica. "Sarei stato pronto ad uscire ovviamente, ma ringrazio il mister per la fiducia. Noi quando siamo rimasti in dieci ci siamo messi a difendere bene per poi ripartire. Abbiamo avuto anche qualche occasione, ma il gol non è arrivato".