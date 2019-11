Piccoli Bartolomei crescono, il fratello di Paolo batte la Fezzanese

Fuori provincia - Ha sfidato e battuto la Fezzanese al Porta Elisa poche ore prima che il fratello scendesse in campo con la maglia da capitano dello Spezia. Lui è Diego Bartolomei, giovane fratello del già affermato Paolo, protagonista con la maglia della Lucchese in serie D. Per lui prima partita da titolare contro la seconda squadra spezzina, ovvero la Fezzanese, sconfitta per 2-0 dalla Lucchese. Esterno destro che può giocare su tutta la fascia, è un classe 2001. Chissà che la storia dei Bartolomei nel calcio professionistico non sia solo all'inizio...