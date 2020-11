Pessina: "Mancato il gol. Non siamo delusi, ma un po' rammaricati sì"

Fuori provincia - "Lo Spezia ci ha strappato un punto. Noi siamo arrivati con la voglia di vincere, è mancato il gol. Non cerchiamo alibi, abbiamo dimostrato la nostra forza e potevamo vincerla". Ex ricordato con affetto Matteo Pessina, che alla fine ha guadagnato la fiducia di Gasperini e quella di Mancini. "Avremo partite difficili da qui a Natale, vogliamo andare avanti in Champios e in campionato. Io mi sento pronto, sono contento che il mister mi tenga in considerazione. Oggi non siamo delusi, forse rammaricati. Abbiamo mostrato tante belle cose in campo, un grande impegno su ogni palla. Dobbiamo migliorare sugli episodi".