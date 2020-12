Pereira punta lo Spezia: "Si avverte lo spirito giusto nella squadra"

Fuori provincia - "Abbiamo giocato contro il Napoli guardandogli negli occhi. Fino all'espulsione gli abbiamo tenuto testa. Tra di noi ci diciamo che ce la possiamo giocare con tutti, ma forse dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Ognuno di noi". Così l'esterno del Crotone Pedro Pereira in vista dell'arrivo degli aquilotti. "C'è la giusta mentalità dentro il gruppo, si avverte la voglia di giocarla il prima possibile. Secondo me saremo pronti per fare una buonissima partita contro lo Spezia e fare una grande prestazione. Vincere i duelli singoli, fare ciò che ci chiede il mister e così potrà arrivare la vittoria".