Fuori provincia - Ritorno in mattinata dalla Germania e sessione di scarico per i titolari contro il Borussia Dortmund. Così la Lazio si trova preparare in poche ore la partita di sabato contro lo Spezia. In piscina i reduci dalla coppa, in campo tutto gli altri tra cui Luiz Felipe che è dato come uno dei probabili titolari a Cesena.