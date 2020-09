Per Nzola selfie al Louvre mentre aspetta di conoscere il futuro

Fuori provincia - "Non possiamo andare oltre le azioni politico-istituzionali, e non a caso abbiamo chiesto e REITERIAMO l’urgenza dell’intervento della FIGC oltre che l’interessamento della Lega Pro". Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, lancia l'ennesimo allarme per la situazione del Trapani Calcio. La società granata ha perso a tavolino la prima partita del campionato di serie C a causa di una serie di irregolarità nei tesseramenti e rischia domenica prossima di conoscere lo stesso destino. Il club è passato di recente di mano, ma non è riuscito ad organizzarsi per poter scendere in campo. La situazione appare disperata.

Una situazione che interessa anche M'Bala Nzola, attaccante di proprietà dei siciliani che a questo punto rischia di finire svincolato. A quel punto si legherebbe allo Spezia, con cui ha militato la scorsa stagione e raggiungerebbe i suoi ex compagni in serie A. Intanto il francese è ancora in vacanza, per la precisione a Parigi, in attesa di conoscere il suo destino. Italiano ha chiesto da tempo a Meluso di poter avere di nuovo il giocatore con sé.