Per Matteo Ricci l'esordio azzurro non è ipotesi remota, Mancini: "In difficoltà con il centrale"

Fuori provincia - "Siamo un po’ in difficoltà sul centrale visto che ci mancherà Jorginho, probabilmente tornerà a casa Cristante. Vediamo cosa succederà con i ragazzi dell’Inter quindi forse siamo un po’ in emergenza". Così Roberto Mancini, ct della nazionale azzurra, ha parlato oggi in conferenza stampa dei tre impegni che aspettano l'Italia nei prossimi giorni. Spiegando, indirettamente, il senso della convocazione di Matteo Ricci dello Spezia. E' infatti uno dei pochi registi in piena forma a disposizione del Mancio. L'ipotesi di un esordio non è quindi remota per il numero 8 di Italiano.