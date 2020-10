Partita persa e -1 al Napoli per la mancata sfida alla Juventus

Fuori provincia - "Non risulta integrata la fattispecie della forza maggiore". Ovvero, il Napoli allo Juventus Stadium avrebbe potuto e dovuto presentarsi. Per questo il giudice sportivo ha deliberato la sconfitta a tavolino per 0-3 dei partenopei e la penalizzazione di un punto in classifica. Ecco l'attesa decisione in merito alla partita di Torino. Il protocollo FIGC, applicato fino a quel momento, doveva essere utilizzato anche in quell'occasione. Seguiranno ulteriori sviluppi da parte della Procura Federale.