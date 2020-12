Pareggi per Benevento, Udinese e Crotone

Fuori provincia - Benevento-Lazio 1-1

La sfida tra i fratelli Inzaghi finisce in parità, 1 - 1. Ospiti a fare la partita, ma non saranno poche le occasioni per i padroni di casa, che già in avvio costringono Reina alla doppia parata su Lapadula e Glick. A metà della prima frazione Luisi Alberto, al ritorno tra i titolari, colpisce il palo dalla distanza. Passano pochi secondi e arriva il vantaggio della Lazio, con una bella conclusione al volo di Immobile su cross di Milinkovic-Savic. Poco prima del riposo il sinistro di Schiattarella ristabilisce la parità. Nel secondo tempo i biancocelesti aumentano la pressione, Inzaghi inserisce anche Caicedo e Milinkovic di testa sfiora la rete. Nel finale è ancora però Reina a mettersi in mostra, respingendo prima su Di Serio e poi su Improta. Finisce quindi 1 - 1, risultato giusto che porta la Lazio da sola a 18 punti, mentre il Benevento raggiunge a 12 Cagliari e Bologna.



Udinese-Crotone 0-0

Alla quinta sfida nel massimo campionato arriva il primo pareggio tra Udinese e Crotone, che aprono a reti bianche il turno infrasettimanale. Sono stati i padroni di casa a creare più occasioni, ma Cordaz ha fatto buona guardia alla propria porta, consentendo ai suoi di infilare il secondo risultato consecutivo. Si ferma invece a tre la striscia di successi di fila della formazione di Gotti, che sale a 14 punti con una gara ancora da recuperare. Crotone che raggiunge invece Genoa e Torino a 6. Coi granata in campo giovedì, la squadra di Stroppa per un paio di sere non sarà ultima da sola.