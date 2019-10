Fuori provincia - Paolo Sammarco potrebbe essere annunciato questo pomeriggio come nuovo giocatore della Virtus Verona in serie C. Il centrocampista, 37 anni a marzo, era rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con il Frosinone con cui ha giocato 8 partite in serie A nella stagione 18/19. Un clamoroso rientro in corsa per l'ex aquilotto (70 presenze con la maglia bianca), pupillo di Pasquale Marino, Walter Mazzarri e Luigi Delneri.