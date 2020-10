PER USCIRE DALL'INCUBO UNO SPEZIA CON LE PALLE QUADRATE

Fuori provincia - SPEZIA-FIORENTINA 2-2

Marcatore: 2'pt Pezzella, 4'pt Biraghi; 39'pt Verde, 30'st Farias



SPEZIA(4-3-3)

Provedel; Sala (18'st Ferrer), Chabot, Terzi, Bastoni (32'st Dell'Orco); Deiola (18'st Agudelo), Ricci, Acampora; Gyasi, Verde (18'st Farias), Piccoli (9'st Nzola), Gyasi. A disp. Krapikas, Rafael, Mora, Agoume, Bartolomei, Pobega, Erlic, Dell'Orco. All: Vincenzo Italiano.



FIORENTINA (3-5-2)

Dragowski; Milenkovic, Pezzella (25'st Igor), Caceres; Liriola, Bonaventura (32'st Pulgar), Amrabat, Castrovilli (32'st Callejon), Biraghi; Ribery (41'st Kouame), Vlahovic (26'st Cutrone). A disp: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta, Venuti, Igor, Barreca, Saponara, Duncan. All: Giuseppe Iachini



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Giacomo Paganessi di Bergamo e Damiano Di Iorio di Vco

Iv Uomo: Eugenio Abbattista di Molfetta

Var: Luca Banti di Livorno

AVar: Mauro Vivenzi di Brescia

Ammoniti: Deiola, Chabot, Bonaventura, Agudelo

Recupero: 1'(pt)



PRE-PARTITA

14.30 - L'avventura dello Spezia in serie A passa oggi da una storica protagonista del calcio italiano: la Fiorentina. Società nata vent'anni dopo lo Spezia Calcio, era esattamente l'agosto del 1926, ma una dei club più presenti in serie A nella quale debuttò nel lontano 1931: da allora si contano 83 partecipazioni, che ne fanno la sesta squadra assoluta più presente. Non sono nè gli anni di Giancarlo Antognoni, nè quelli di Baggio, tanto meno quelli di Batistuta, Rui Costa e in tempi più recenti Enrico Chiesa e Toni, ma la sfida alla Viola è senza dubbio una delle più suggestive di quest'anno, pur senza il pubblico che al "Picco" avrebbe garantito una stupenda cornice. Ma questo lo sapevamo già.



14.50 - In panchina il nuovo acquisto viola Callejon: sarà lui a non dover far rimpiangere Federico Chiesa, partito, non senza polemiche, per raggiungere Bernardeschi alla Juventus. Iachini sceglie ancora il 3-5-2 con Vlahovic e Ribery in attacco, sostenuti dal fantasioso ma anche molto efficace Castrovilli. Tre punti in tre partite per Iachini che sente la pressione dell'ambizioso presidente Commisso, presente nella tribuna vip di Cesena Per Italiano, un po' per il Covid un po' per i normali infortuni (nove le defezioni), sarà un undici inedito: difensori esterni saranno Sala e Bastoni, quest'ultimo all'esordio, Acampora è nel trio di centrocampo mentre Piccoli sarà il vice-Galabinov, con Nzola in panchina per ovvi motivi di forma fisica. A Cesena si gioca sotto un bel sole: Spezia in maglia bianca, calzoncini e calzettoni neri, Fiorentina con una maglia rossa con una "strana" croce bianca nel mezzo.



PRIMO TEMPO

L'esame è di quelli da brividi, basta leggere uno per uno i nomi dell'avversario ma nel processo di maturazione di una squadra si passa anche da pomeriggi complicatissimi, resi ancor più improbi da un numero impressionante di assenze, ben nove, per il debuttante gruppo aquilotto. Da subito Italiano vuole pressing alto e reattività per tentare di fermare la qualità palla a terra dei toscani. Che passano in vantaggio però dopo nemmeno 2' dal fischio d'inizio di Manganiello: tutto troppo facile per capitan Pezzella, lasciato libero di staccare in mezzo all'aria dopo la caduta di Bastoni, con palla che tocca la trasversale e va ad insaccarsi. Il raddoppio della Fiorentina è roba di una manciata di secondi e suona come una sentenza: la Viola trova ampie autostrade sulla fascia destra con Lirola che vede e serve con un cross basso diretto al secondo palo dove Biraghi arriva puntuale ed insacca con un diagonale angolato.



Sotto di due gol senza aver nemmeno respirato. Lo Spezia prova a cambiare l'inerzia.

Schiaffoni secchi, ingenuità personali, marcature saltate: è un inizio negativo come non si era ancora visto ma lo Spezia dimostra quanto meno di essere in campo al 10' quando Gyasi prende Lirola alle spalle per poi servire Piccoli, che manca l'impatto con la sfera davanti a Dragowski. Sofferenza sulle palle alte, il rischio di soccombere ancora latente anche se sul doppio vantaggio la Fiorentina ha ridotto la pressione lasciando un po' di campo all'azione ragionata dei bianchi, che tuttavia non fanno movimento senza palla, risultando scontati e sostanzialmente nulli: il primo ad accorgersene è mister Italiano che non le manda a dire. La situazione migliora quando gli aquilotti aumentano il pressing sui portatori di palla e qualcosa inizia a vedersi quanto meno in una rete di passaggi più convincente ma davanti manca la qualità. Merita qualcosa di più Matteo Ricci che ci prova dalla distanza, alzando però troppo la mira dopo una buona giocata di Verde che poco prima aveva cercato, senza trovarlo, il buco dove far passare il suo diagonale.



Primo errore viola, Verde non perdona e riapre il match.

La cifra della gara è, per forza di cose, figlia di un risultato che tranquillizza relativamente Iachini che dai suoi giocatori pretende ordine e giocate semplici, contro uno Spezia che troppo spesso perde preziosi secondi dando modo all'avversario di ritornare sulle posizioni, ergendo un muro difficilmente valicabile a difesa schierata. L'occasione per riaprirla arriva dunque quasi per caso su un madornale errore di Caceres che 'cicca' completamente la palla ben verticalizzata da Terzi, mandando di fatto in porta Verde che una volta entrate in area apre il mancino e la piazza sul secondo pallo non lasciando scampo a Dragowski che pure gli si era presentato davanti per chiudergli l'angolo di visuale. Primo gol in maglia bianca per l'ex Aek che approfitta del primo errore della difesa viola. La Fiorentina torna subito dalle parti di Provedel ma in qualche modo lo Spezia esce dall'affanno e il finale di tempo è in pieno equilibrio.



SECONDO TEMPO

Per non registrare quel golletto nel finale come una parentesi casuale del pomeriggio, serve uno Spezia ancor più credibile di quello che ha chiuso il primo tempo, soprattutto perché la Fiorentina, una volta scottata, non lascerà nulla al caso per non trovarsi brutte sorprese: Italiano vuole che la sua squadra continui a giocare coralmente, accelerando però la velocità dei singoli movimenti. Iachini per contro vuole che i suoi alzino il baricentro e vadano ad infastidire i bianchi fin dall'origine dell'azione. In un paio di momenti topici, ad uscire dalla propria area lo Spezia ci mette pochissimo e la Fiorentina ne risente, anche fisicamente: Italiano capisce che è arrivato il momento di dare peso ad un attacco abulico e si gioca la carta Nzola per un Piccoli che fa quello che può. E' invece monumentale la chiusura di Sala che al quarto d'ora rincorre e ferma senza falli un Ribery a tratti devastante, volato via in campo aperto dopo un break offensivo aquilotto che poteva finire meglio.



Lo Spezia ci crede, Nzola entra e dà il valore aggiunto: poi Farias fa 2-2.

Per dare l'assalto ai viola, lo Spezia vuole forze fresche e arrembanza: al 18' Italiano si gioca un tris di sostituzioni con gli ingressi di Ferrer, Agudelo e Farias per Sala, Deiola e Verde. E i bianchi 5' dopo costruiscono una grande occasione per pareggiarla sull'errore di Pezzella che lascerà per infortunio di lì a breve con Milinkovic che si sposterà al centro. Al 22' ad involarsi in contropiede per vie centrali sarà M'bala Nzola che attrae su di sè uno dei centrali viola per poi servire Farias che ha sui piedi la palla del pari ma alza troppo la mira con il mancino di prima intenzione. L'ingresso del francese e poi le altre sostituzioni hanno cambiato l'inerzia della partita, sempre più equilibrata ed aperta ad ogni evoluzione, anche ad un pareggio che lo Spezia cerca di inseguire e che troverà anche meritatamente alla mezz'ora grazie ad uno splendido sinistro di Farias che, risolvendo una mischia disordinata, pesca il jolly dal limite dell'area e tocca la boccia come fosse sul tappeto verde di una sala biliardi.



Viola in panne dopo l'uscita di Pezzella. Nzola ad un nulla dal 3-2 che farebbe storia.

Un Nzola totalizzante, non avrà gli allenamenti nelle gambe ma ha un carisma e un piglio che pesano nell'economia di questa partita: l'attaccante di Troyes è un totem per la Fiorentina che patisce il suo modo di stare in campo. Il finale di gara fa i conti con la stanchezza di tanti: Matteo Ricci e Acampora sono trafitti dai crampi, il tempo scorre fino ai 5' di recupero nel primo dei quali lo Spezia tocca con mano da vicino l'impresa che muore per una questione di centimetri. Tanto merito è proprio di Nzola che prima danza sul limitare dell'area di rigore poi nel proseguo dell'azione è puntuale sul cross dove mette la sua zampa, sfiorando un gol da salvare fra i preferiti. Con l'uscita di Pezzella, la Fiorentina dietro sembra in balia ma l'ultima palla è sui piedi di Callejon, pescato da solo davanti a Provedel che gli prende il tempo e si piazza davanti a bloccargli ogni velleità da debutto indimenticabile. Finirà 2-2, risultato giusto e ovvia iniezione di fiducia per il gruppo di Italiano che pareggia con merito contro una squadra deludente.