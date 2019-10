Out Sau e Schiattarella, ma Kragl è in grandissima forma

Fuori provincia - I suoi problemi con gli infortuni li ha anche il Benevento. Ma una corazzata come quella campana non rischia di dover adattare giocatori per mettere in campo un undici competitivo. AL Picco marcheranno visita Sau, Schiattarella e Volta. "Sono fuori e nessuno se ne accorge. Questo è il bello di questo gruppo in cui tutti si allenano al massimo. Sono molto soddisfatto di quanto mi hanno fatto vedere fino ad oggi", si rallegra Pippo Inzaghi. "Kragl? Può giocare dappertutto. Io l'ho fatto solo crescere dal punto di vista della condizione. Può fare terzino, quinti, ala, mezzala, attaccante esterno. Se sta così...".