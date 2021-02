Ottavo calciatore positivo nella rosa del Torino: niente allenamento

Fuori provincia - E adesso anche la partita di mercoledì contro la Lazio è in forte dubbio per il Torino. I tamponi svolti ieri hanno portato a scoprire un ennesimo caso di positività. Si tratta anche in questo caso di un calciatore, salgono quindi ad otto gli elementi della rosa granata che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. Squadra che non si è allenata in pratica per tutta la settimana con i profili Instagram degli atleti che mostrano le fatiche casalinghe sulle cyclette. Immagini che rimandano ad un anno fa in pieno lockdown e stanno tornando purtroppo di moda.