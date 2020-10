Ora il Milan aspetta lo Spezia: "Vincere aiuta a recuperare prima"

Fuori provincia - "Dal punto di vista tecnico non la migliore possibile. Ma i ragazzi si sono meritati di passare per lo sforzo fatto, per il lavoro che ci ha portato qui. Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare". Così Stefano Pioli commenta l'impegno nelle qualificazioni di Europa League del Milan, ieri sera vincitore ai rigori contro il Rio Ave. Oggi il ritorno a Milano per preparare la partita contro lo Spezia di domenica alle 18. "I risultati positivi ti aiutano a recuperare prima. Il gruppo non sarà mai un problema, perché lavorano bene. Abbiamo certezze nel modo di giocare e di stare assieme. Dobbiamo puntare ad essere competitivi ad alti livelli".