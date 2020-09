Omoboni porta lo Spezia in prima serata, ci sarà anche Chisoli

Fuori provincia - Domenica sera 13 settembre alle 21.30 su Sportitalia, canale sportivo nazionale importante con un milone e 800mila spettatori, è in onda uno speciale televisivo di un'ora sulla storia dello Spezia Calcio: la sua favola sportiva, la sua grande impresa per la serie A dopo 114 anni e il suo scudetto del 1944. Per tutta la durata della trasmissione in diretta dagli studi di Milano, esperti di calcio ed esponenti sportivi spezzini parleranno della storia centenaria della squadra spezzina, l’unica squadra che ha vinto uno scudetto senza mai giocare in serie A.

Questo speciale è una grande ribalta nazionale per lo Spezia, in studio a parlare di questa storia sportiva con la giovane giornalista Elisa Donatini, l'organizzatore dello speciale, il produttore televisivo spezzino Floriano Omoboni, il sindaco Pierluigi Peracchini, il presidente dello Spezia Calcio, Stefano Chisoli, il dirigente nazionale delle attività sportive dei Vigili del Fuoco Fabrizio Santangelo e l’ex presidente dello Spezia siamo noi Alberto Pandullo.