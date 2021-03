Omoboni indaga il boom del turismo nautico nel talk show S4

Fuori provincia - La puntata del Talk show S4 di questa settimana è dedicata al turismo nautico e al boom della locazione e noleggio di barche per scoprire le bellezze della nostra Italia. Sempre più turisti, causa virus e norme anti assembramento, affittano una barca e vanno per mare. Soprattutto a vela per l’ecologia e il rispetto della natura. Il settore segue il codice del turismo e della nautica e coinvolge tante agenzie di viaggio, tour operator e società nautiche, in studio a parlare di turismo nautico.



In studio con il conduttore Floriano Omoboni importanti esponenti di questo settore del turismo: Raffaella Paita (presidente commissione trasporti), Giorgio Palmucci (Enit), Silvana Durante (avvocato e legale Astoi), Gianluca Planamente (Geo Travel Network), Michael Tayar (broker assicurativo) e Luciano Rigli (As.Tu.Na.).

Il primo passaggio televisivo, questa sera martedì 16 marzo alle 21.30 su Sportitalia ( lcn 60), poi giovedì 18 ,arzo (ore 21) sulla Tv Svizzera Italiana (lcn 75) e a seguire su tutte le tv e canali digitali di sportoutdoor.tv la multi piattaforma tv/web di sport, nautica e turismo.