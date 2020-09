Okereke positivo al coronavirus, in quarantena da due settimane

Fuori provincia - In queste ore l'ex aquilotto David Okereke affronta un nuovo tampone con la speranza che l'esito questa volta sia diverso dal precedente. L'attaccante nigeriano del Club Brugge è infatti risultato positivo al coronavirus in un test di routine svolto lo scorso 15 settembre e da allora aspetta il via libera per poter tornare ad unirsi ai compagni. L'annuncio è arrivato dalla stessa società belga, confermato una settimana fa da un nuovo tampone che ha evidenziato la presenza di carica virale. Okereke è da allora in isolamento.