Okereke campione del Belgio in anticipo a causa del coronavirus

Fuori provincia - La Royal Belgian Football Association sarebbe pronta a dichiarare la stagione conclusa e l'FC Brugge campione del Belgio. Questo l'indirizzo che la federazione di Bruxelles avrebbe fatto proprio per tagliare la testa al toro dell'incertezza sui tempi della ripresa. D'altra parte la Pro League era iniziata il 26 luglio del 2019 e doveva concludersi il 24 maggio del 2020, quindi tra un mese e mezzo circa. Al termine della stagione mancava una giornata più i playoff, il Brugge di David Okereke era in vantaggio di 15 punti sulla seconda al momento dello stop. Primo trofeo in carriera per l'ex aquilotto.