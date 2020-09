Oggi sarà presentata la maglia per la serie A

Fuori provincia - Mentre non si è ancora esaurita la richiesta per la casacca 19/20, quella della promozione, tutto è pronto per svelare la livrea che gli aquilotti indosseranno nel loro primo storico campionato di serie A. Ieri sera un trailer diffuso dai canali socia dello Spezia Calcio ha fatto da antipasto, infiammando la curiosità dei tifosi e non solo. I bianchi sono infatti uno dei tre club di massima serie rimasti (insieme a Benevento e Crotone) a non aver ancora presentato la maglia ufficiale. I pochi secondi di video, girato sul palco del Teatro Civico, mostrano un direttore d'orchestra che alza le braccia pronto a coordinare la musica.

A disegnare la nuova divisa come sempre l'azienda Acerbis di Bergamo, arrivata al suo ultimo anno di contratto e partner storico dello Spezia, insieme all'ufficio marketing di Via Melara. Acerbis premiata dall'intuizione di legarsi ai bianchi in tempi non sospetti, visto che per la prima volta una propria creazione sarà di scena sul maggiore palcoscenico del calcio italiano. Dettagli sul nuovo prodotto non ne trapelano com'è logico che sia. Intanto su eBay si trovano già alcuni esemplari della ormai "vecchia" casacca, quella con il gessato, in vendita a cifre che superano i 150 euro. Per i collezionisti si entra in un altro mondo, in cui bisogna stare ancora più attenti ai falsi.