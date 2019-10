Oggi in serie B è soprattutto il giorno di Livorno-Pisa

Fuori provincia - Torna in Serie B il derby Livorno-Pisa all’Ardenza dopo 11 anni: l’ultimo risale al 20 settembre 2008 e si chiuse 1-1 con le reti su punizione di Diamanti al 73’ e rigore di Genevier al 80’. Il Pisa – considerando tutte le gare ufficiali al “Picchi” – non vince da 41 anni, 3 dicembre 1978 in C-1, 1-0 con rete decisiva al 44’ di Barbana.



In generale, riepilogando, i precedenti ufficiali al Picchi del derby toscano sono 38: 20 le vittorie amaranto (ultima 2-0 nella serie C 2017/18), 14 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2008/09) e 4 successi nerazzurri (ultimo, appunto, finito 1-0 nella serie C-1 1978/79, quando i tecnici erano Tarcisio Burgnich per i padroni di casa e Giampiero Mariani per gli ospiti).