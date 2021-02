Oggi c'è anche Cagliari-Torino che vale un pezzo di salvezza

Fuori provincia - Non solo Fiorentina-Spezia delle 18.30. Il calendario della serie A presenta quest'oggi un'altra sfida di importanza capitale in ottica corsa salvezza. Il match serale è infatti Cagliari-Torino. Quartultima contro terzultima, due società che hanno rose da altre posizioni di classifica e si giocano invece punti che potrebbero risultare decisivi. Per i sardi l'occasione di tirarsi fuori dalla zona retrocessione con una vittoria, essendo tra le due il distacco di due punti (Torino a 17, Cagliari a 15).

Il pareggio invece servirebbe poco a entrambe. Farebbe però sicuramente piacere al Parma, penultimo a 13 punti e atteso domenica (12.30) dalla partita in casa contro l'Udinese che rappresenta una sorta di chiamata d'appello. Sarà una giornata di scontri diretti anche la 24esima con Spezia-Parma, Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina.