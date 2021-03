Oggi assemblea di serie A, continua il braccio di ferro sui diritti tv

Fuori provincia - Mattinata dall'esito già scontato in assemblea di Lega serie A. Tra il gruppo delle big (Juventus, Inter, Napoli, Verona, Fiorentina, Atalanta e Lazio) favorevoli all'offerta di DAZN per diritti televisivi del triennio 21/24 e il fronte pro fondi (Roma, Bologna, Torino, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento e Spezia) non si registrano aperture. Anzi. Alla lettera inviata dalle prime ai vertici dell'associazione, in cui si minacciavano "azioni risarcitorie" nei confronti delle colleghe che non si fosse allineate, ha risposto il fronte opposto condannando le "minacce gravi" contenute in quella comunicazione.

Queste chiedono oltretutto garanzie di tipo tecnico, ovvero la certezza che l'asse DAZN/Tim abbia la capacità di "coprire tutto il territorio italiano" con il proprio servizio. Milan, Udinese, Cagliari e Parma stanno alla finestra. Le offerte presentate per i diritti televisivi scadono il 29 marzo. Oggi appuntamento in videoconferenza per l'ennesima puntata del braccio di ferro.