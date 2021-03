Oggi Gyasi sfida il Sud Africa sperando nell'esordio con il Ghana

Fuori provincia - Si gioca oggi pomeriggio alle 17 (orario europeo) la partita tra Sud Africa e Ghana valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Ieri le Stelle Nere sono arrivate a Johannesburg con un volo privato, oggi rifinitura e riattivazione muscolare prima della sfida tra due nazionali in questo momento a pari punti. Tra i più attesi c'è sicuramente lo spezzino Emmanuel Gyasi che spera nell'esordio per dare continuità ad un 2021 che è partita alla grande con 3 reti ed un assist in serie A.