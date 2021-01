Nzola garantisce per Agoume: "Ragazzo valido, contento per lui"

Fuori provincia - “Sono contento per la squadra, perché era una partita davvero difficile. Vincere in dieci è ancora più bello. Abbiamo dimostrato di essere uniti, di saper soffrire". Così M'Bala Nzola, ancora uomo copertina grazie ai suoi gol e al grande lavoro in campo. Non l'unico francese sugli scudi peraltro. "Agoume? Sono contento per lui. Mi piace moltissimo, lo frequento anche fuori dal campo e so che è un ragazzo che vale". Otto gol in 11 partite per lui "Voglio dimostrare ancora tanto, con umiltà e con il lavoro. E spero di aiutare la squadra ad ottenere la salvezza”.