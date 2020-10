Nzola e il resto dei calciatori del Trapani svincolati dalla FIGC

Fuori provincia - Epilogo triste quello del Trapani Calcio, estromesso dal campionato nelle scorse ore dopo il terzo impegno ufficiale a cui la squadra non ha potuto presentarsi. Questa mattina è scattato il corollario dell'articolo 110 delle NOIF che ha svincolato tutti i tesserati granata, a partire dai calciatori professionisti e per finire con i giovani di serie in addestramento tecnico. Tra questi anche M'Bala Nzola, a cui a questo punto lo Spezia offrirà un contratto. Affare che andrà in porto nelle prossime ore.