Nzola è convocato ma non schierabile

Fuori provincia - Sono partiti praticamente tutti per Roma. Restano fuori solo i calciatori vicini alla cessione e gli infortunati gravi. Per questo c'è anche M'Bala Nzola nel gruppo della settimana romana aquilotta, con nessuna chance di essere schierato oggi in Coppa Italia e poche più di esserci per il bis in campionato. Il calciatore ha ancora la caviglia gonfia, non si allena da martedì scorso e proseguirà con i fisioterapisti anche nella capitale con la speranza di rivederlo a Follo sul rettangolo verde dal prossimo lunedì.

Recuperato invece Zoet, che potrebbe anche essere della partita oggi. Allo stesso modo sono arruolabili dopo il tampone negativo e il riottenimento dell'idoneità sportiva i vari Ricci, Bastoni e Acampora. Pronto alla bisogna anche il difensore Dell'Orco, anche lui un lungodegente che si è lasciato alle spalle il periodo più difficile.