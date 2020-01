Non solo i Ricci, in Crotone-Spezia anche i Robilotta fanno la storia

Fuori provincia - Non era mai successo prima che due fratelli fossero parte di una stessa quaterna arbitrale. La prima volta per il calcio italiano è Crotone-Spezia di ieri pomeriggio, in cui Ivan e Manuel Robilotta hanno operato a stretto contatto con l'arbitro Serra durante il match valido per il campionato di serie B e vinto dagli aquilotti per 1-2. Ivan Robilotta era assistente, mentre Manuel Robilotta è stato designato come quarto uomo. Curiosità nella curiosità, in campo contemporaneamente dopo qualche tempo anche Federico e Matteo Ricci, gemelli dello Spezia.