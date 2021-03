Non parlate di problemi per Pirlo: ha una rosa da 240 milioni di euro

Fuori provincia - La coppa Chiellini-Bonucci e poi Cuadrado, Arthur e Dybala. Forse Morata, colpito da un virus e fuori dai giochi nella partita contro il Verona. Non pochi dubbi di formazione per Andrea Pirlo in vista di Juventus-Spezia. Dubbi e non problemi, perché con la rosa più costosa del campionato italiano (circa 240 milioni di euro), sostituire qualche giocatore non dovrebbe essere un affanno. E infatti ecco Danilo di rientro dalla squalifica e l'americano McKennie, tra i migliori nella partita d'andata. Cristiano Ronaldo ci sarà? Probabile, magari con la voglia di indirizzare subito la partita e poi essere richiamato per riposare in vista della Lazio.