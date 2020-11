Non ci sarà Simeone, ma Joao Pedro insegue Gigi Riva tra i marcatori

Fuori provincia - Il Covid divide la coppia d'oro del Cagliari. Joao Pedro e Giovanni Simeone insieme hanno segnato il 73% dei gol dei sardi nel 2020 (24 su 33). Percentuale record per una coppia di marcatori di una singola squadra in Serie A nel periodo. Tra i due è però il brasiliano quello con più confidenza con il gol, basti pensare che oggi è il secondo marcatore di sempre dei rossoblù dietro a Gigi Riva. “Voglio continuare su questo ritmo e aiutare la squadra a giocare un campionato importante”, ha detto a Radiolina e Videolina. “Stiamo lavorando tanto e abbiamo trovato le misure giuste a livello tattico. Il mister ci chiede molto, per noi è tutto nuovo ma la squadra sta rispondendo alla grande. Abbiamo molta qualità, sono fiducioso”.

Fantasia e applicazione per lui, non raramente in marcatura sul regista della squadra avversaria. "Mi trovo bene ad aiutare la squadra nello sviluppo e nel possesso palla: definisco l’azione ma cerco di dare equilibrio tra le due fasi, come deve fare un trequartista moderno". E poi i 18 gol dello scorso campionato; sono già 5 in questo. "L’anno scorso sono riuscito a trovare la convinzione giusta, ad avere continuità durante tutti i novanta minuti. In questa stagione, sono ancora più convinto che se ci crediamo possiamo raggiungere tutti i nostri obiettivi. Non è semplice, non sempre riusciamo nell’intento ma quel che conta di più è conservare fiducia nei propri mezzi. Mi spiace sentir dire che il mio exploit della stagione passata è stato un caso, che non mi ripeterò mai, ma per me è uno stimolo ulteriore ad avvicinarmi ai numeri realizzativi del 2019-20”.