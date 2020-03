Niente settimana velica, arrivederci al 2021

Fuori provincia - L’amministrazione comunale, l’Accademia Navale e il Comitato dei Circoli velici livornesi, seguono con estrema attenzione l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e ritengono che, allo stato attuale, non vi siano i necessari presupposti e condizioni per svolgere la Settimana Velica Internazionale 2020. L’attuale situazione impone a tutti il rispetto assoluto e doveroso delle misure di sicurezza sanitarie e anche il mondo dello sport ha risposto in maniera compatta e immediata all’emergenza, sospendendo tutte le manifestazioni e attività sportive, ad ogni livello. A tutela della salute dei cittadini, dei militari e degli atleti e relative famiglie, pur con rammarico, riteniamo che questo gesto sia l’unico che possa contribuire allo sforzo corale per contrastare l’emergenza. Non appena l’attuale situazione avrà termine e il Paese si risolleverà, ci metteremo tutti in moto per organizzare una Settimana Velica Accademia Navale - Città di Livorno 2021 ancor più ricca e accattivante, nel segno della rinascita di tutto il mondo dello sport.