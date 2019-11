Nel Cosenza dei tanti ex anche Jaime Baez si esprime a ottimi livelli

Fuori provincia - Inarrestabile in allenamento, impalpabile in partita. Era quello che si diceva di Jaime Baez nel suo anno allo Spezia, l'ennesimo tentativo di imporsi in serie B con scarso successo. Il talento della Fiorentina alla fine la sua dimensione l'ha trovata nel Cosenza di Piero Braglia, proprio quando la società viola sembrava volersene disfare e per lui si parlava ormai di un mesto ritorno in Uruguay. L'anno scorso invece un gol e 9 assist in venticinque presenze, in questa stagione è stato sempre utilizzato in Calabria ed è oggi uno dei titolari della squadra che sfiderà lo Spezia venerdì sera. Il club calabrese lo ha prelevato a titolo definitivo e dimostra di crederci.

Così come crede in Nicholas Pierini, il figlio del tecnico della primavera aquilotta Alessandro. Anche lui "svezzato" al Picco da Pasquale Marino per cui era diventato l'uomo degli ultimi venti minuti in cui si dimostrava spesso devastante (5 gol totali). Già tre centri per il versiliese in stagione, superato a sorpresa da Mirko Bruccini, spezzino doc e il cui legame con la maglia bianca è cosa nota. A quasi 34 anni la consacrazione in una categoria a cui è arrivato tardi contando le sue qualità. C'è poi Daniele Sciaudone, che qui ha segnato uno dei gol più spettacolari visti nell'ultimo decennio (contro il Cesena, ricordate?). Pupillo di Angelozzi, che lo portò a Bari dalla serie C e gli fece fare il salto di qualità. Last but not least ecco Raffaele Schiavi, difensore dell'epoca di Nelso Ricci che resse la baracca durante l'indisponibilità di Dorian Goian.