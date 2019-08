Nasce l'Arzachena di Volpi, Suleiman verso la Gallura

Fuori provincia - Conto alla rovescia per la nascita dell'Arzachena Academy Costa Smeralda. Martedì prossimo il club gallurese, rinato grazie all'intervento della Stichting Social Sport, si presenterà ufficialmente alla città in una conferenza stampa a cui parteciperanno le autorità cittadine, gli imprenditori locali che guideranno in loco il sodalizio e un rappresentante del Gruppo Volpi. “Siamo particolarmente soddisfatti della proposta arrivata dalla Stichting Social Sport in risposta all’avviso pubblico. Il progetto, oltre a garantire l’iscrizione alla Lega Nazionale Dilettanti, mira a sostenere lo sviluppo del settore calcistico e sportivo con progetti multidisciplinari volti a diffondere la cultura dello sport in tutta la comunità. Inoltre, il gruppo ha espresso la volontà di investire nelle strutture sportive già esistenti, mirando ad una riqualificazione dello stadio Biagio Pirina e dell’area circostante", la nota rilasciata in queste ore dal primo cittadino Roberto Ragnedda.



Dal punto di vista spezzino c'è curiosità per capire in quale modo si svilupperà il discorso tecnico, in mano a Guido Angelozzi e Roberto Alberti. Pare certo che il tecnico sarà ancora Mauro Giorico, 59 anni, colui che portò la squadra alla storica promozione in serie C nel 2017. Professionista di grande esperienza e garanzia per la piazza, peraltro in possesso del patentino Uefa A e che quindi potrebbe allenare anche nelle serie maggiori. Si punta a confermare alcuni dei calciatori che hanno formato l'ossatura del periodo storico migliore degli smeraldini. Ma dal Ferdeghini-Intels partiranno in più di uno per rimpolpare la rosa a disposizione.

In questo momento il primo indiziato a lasciare il continente è Abdullahi Suleiman, 21enne nigeriano prodotto dell'Abuja Football College, fino ad oggi rimasto solo a livello giovanile con la maglia bianca nonostante tre campionati soddisfacenti in Primavera. Difficile torni a giocare come fuori quota tra i ragazzi. Rimarranno invece in aquilotto entrambi i portierini Axel Desjardins (2000) e Simone Barone (1999) secondo le indicazioni di Italiano che ne vuole quattro in rosa (ne manca uno, arriverà dal mercato). E' in ogni caso in atto il calciomercato anche per quanto riguarda le giovanili e tante cose possono ancora succedere.