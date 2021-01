Napoli-Spezia di giovedì sera alle 21, diretta ancora su Rai Due

Fuori provincia - Si giocherà giovedì 28 gennaio alle 21 il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Spezia. Questo il calendario della successiva fase della competizione che porta, per sorteggio, gli aquilotti nuovamente al "Maradona" dopo la sfida di campionato. La squadra giocherà sabato contro la Roma, tornerà poi in serata alla Spezia e ripartirà nei giorni successivi per la Campania per fare ritorno in città subito dopo e preparare la sfida all'Udinese di domenica 31 gennaio. Napoli-Spezia sarà trasmessa da Rai Due.