Musetti batte Nishikori e vola agli ottavi

Fuori provincia - Lorenzo Musetti batte anche Kei Nishikori e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. Non si ferma quindi la marcia del 18enne tennista originario di Carrara e spezzino d'adozione e formazione tennistica, allenato dal coach Simone Tartarini. Il giovane talento azzurro ha inflitto all'ex numero 4 del mondo una sconfitta in due set per 6-3 6-4. Adesso Musetti affronterà il tedesco Dominic Koepfer, sulla carta bnw più agevole delle due ultime vittime del tennista classe 2002, cioè Wawrinka e, appunto, Nishikori.