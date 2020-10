Multa allo Spezia, ma poi arriva la rettifica: era per il Cittadella

Fuori provincia - Un errore di trascrizione nel comunicato ufficiale numero 88 ha creato qualche minuto di trambusto nella sede aquilotta ieri pomeriggio. A metà pomeriggio il giudice sportivo comminava una multa da 5mila euro allo Spezia "per avere, al termine del primo tempo, una persona riconducibile alla Società rivolto al Direttore di gara epiteti gravemente insultanti". Il fatto è che c'erano quattro persone del club al Tombolato, tra cui il direttore Mauro Meluso e il suo braccio destro Stefano Melissano. Nessuno di loro ha avuto atteggiamenti sopra le righe e d'altra parte non ce ne sarebbe stato motivo per quanto avvenuto in campo.

Qualche parola poco gentile nei confronti dell'arbitro Serra di Torino è in effetti volata alla fine del primo tempo da parte veneta in riferimento al gol di Iori del Cittadella non visto, con Krapikas che ha levato la palla dalla porta quando questa era già entrata. In serata il comunicato 89 ha corretto il tiro, comminando in effetti la multa al Cittadella.