Mulattieri e il cliché della pizza per gli olandesi dell'FC Volendam

Fuori provincia - Estremo sforzo di fantasia dalle parti di Volendam. Lo spezzino Samuele Mulattieri, in prestito alla squadra locale dall'Inter, segna al debutto con la maglia arancione e così il club può utilizzare la GIF social creata per accompagnare le reti dell'attaccante appena 20enne. Cartone di pizza in mano, l'arcolano apre la confezione fumante e mima un gesto che conferma la perfetta cottura. Protagonista o vittima, a ognuno il suo, di un cliché duro a morire. Delusi i cultori della gastronomia locale che si sarebbero attesi un lancio di sgabei in curva per celebrare il 5-1 finale contro la squadra riserve del PSV.







80'| JAAAAA!



Samuele Mulattieri scoort bij zijn debuut voor Het Nieuwe Oranje!



[4-0]#voljps pic.twitter.com/hoPHwVsgIK — FC Volendam ?? (@fcvolendam) October 16, 2020