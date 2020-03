Motonautica in tv con Floriano Omoboni

Fuori provincia - Con l’arrivo della primavera, nonostante il momento difficile per lo sport e l’economia del nostro paese, ritorna la MOTONAUTICA in Tv con ben 2 format televisivi.

E’il talk show S4 (sport,sun,sea e snow) in onda su Sportitalia visibile in tutta Italia sul canale 60 venerdi 20/3 h 20 la prima trasmissione in programmazione, in diretta dagli studi televisivi di Milano, lo spezzino Floriano Omoboni con ospiti del settore,in collegamento esterno,parla del momento difficile dello sport italiano,le priorita’2020 dal mondo della motonautica, della nautica e del turismo.



La trasmissione è giunta al suo 9° anno di programmazione.



La prima puntata del talk show S4 dedicata alla Nautica, vede ospiti tra lo studio di Milano,il Palazzo Coni e via Skype:



VINCENZO IACONIANNI presidente della Federazione Italiana Motonautica,



FRANCESCO CANTANDO, pilota F1h2o e costruttore di barche,



LUCA ZERBINI promoter campionato italiano offshore.



Da Maggio e’ poi in onda,anche il magazine televisivo che parla di Mare,Nautica e Sport Acquatici;BLU SPORT,trasmissione televisiva giunta al 26°anno di programmazione,

ogni settimana, sino a Dicembre sono in onda tutte le gare della stagione di Motonautica ,Vela e le novita’della Nautica.

Format Tv dedicati alla Nautica e ai cantieri,barche ,motori,porti,,marine ed aziende del settore nautico,con ampi reportage dalle fiere nautiche europee piu’importanti,come il salone nautico di Venezia e il Sea Future di La Spezia.