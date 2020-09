Morachioli in prestito all'Imolese

Fuori provincia - Prestito annuale per Gregorio Morachioli, attaccante classe 2000 cresciuto tra il Ferdeghini-Intels e Vinovo. Seconda stagione tra i professionisti per lo spezzino, che l'anno scorso ha totalizzato 14 presenze con la Pistoiese. "Ho trovato fin da subito un gruppo unito e composto da ottime persone. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene in questa stagione. Le motivazioni sono altissime, Mister Cevoli ci sta trasmettendo questa mentalità e cercheremo di tradurla al meglio sul terreno di gioco. I rapporti con i compagni e tutta la dirigenza rossoblù sono ottimi, è un privilegio allenarsi in una struttura del calibro del centro tecnico Bacchilega”, le sue parole al sito ufficiale degli emiliani.