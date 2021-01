Mkhitaryan in dubbio, la squadra chiede reintegro del team manager

Fuori provincia - E' soprattutto Henrikh Mkhitaryan a preoccupare in casa Roma. L'armeno, 32 anni compiuti oggi, ha chiesto il cambio toccandosi una gamba durante la partita di martedì scorso in Coppa Italia. Lì per lì pareva essere un affaticamento, ma la sua esclusione dal gruppo che si è allenato oggi a Trigoria potrebbe indicare un problema più serio per il fantasista di Fonseca. Sia lui che Pedro hanno svolto lavoro differenziato e rimangono in dubbio per sabato nella seconda sfida settimanale contro lo Spezia. Spezia che dal canto suo non recupererà Nzola, ancora alle prese con il lavoro del fisioterapista.

I notiziari odierni dalla capitale riportano un dettaglio importante per spiegare l'attualità giallorossa. Prima dell'allenamento, secondo Il Corriere dello Sport, Dzeko e Pellegrini (capitano e vicecapitano) in rappresentanza della squadra avrebbe chiesto al tecnico Fonseca di chiedere il reintegro del team manager, allontanato dal club dopo il pasticcio delle sei sostituzioni in Coppa Italia.