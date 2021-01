Mkhitariana non ci sarà, come Pedro, Mancini e Dzeko

Fuori provincia - Non ce la fa Mkhitarian. Anche l'asso armeno rimane fuori dai convocati per la partita di domani contro lo Spezia, la seconda in pochi giorni. L'ala è stato uno dei più pericolosi dei suoi nel confronto in Coppa Italia, ma è uscito acciaccato e non è riuscito a recuperare in tempo. Fuori anche Pedro per infortunio e fuori Dzeko come annunciato da Fonseca in conferenza stampa. Mancini è squalificato.



Convocati Roma

Farelli, Pau Lopez, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Mayoral, Perez, Providence, Tall.