Minacce sui muri di casa dell'ex ad del Trapani Calcio

Fuori provincia - L’ad del Trapani Calcio, Paola Iracani, è stata vittima nelle scorse ore di messaggi minatori lasciati da mano ignota sui muri di fronte all'abitazione della professionista. "Vili comportamenti che nulla hanno a che spartire con lo sport e la passione sportiva", li bolla il club con un comunicato.

"“Le minacce a Paola Iracani sono una vergogna inaccettabile, è una tentata minaccia da delinquenti. Le vicende del Trapani calcio sono state burrascose e hanno seminato sconcerto ma nulla può giustificare gesti ignobili. La dottoressa Iracani, che ho conosciuto ed apprezzato, si è mossa su indicazioni precise che non intaccano la sua riconosciuta professionalità. Chi compie questi gesti ha un concetto veramente distorto dell’amore che si deve avere per la propria squadra e la propria maglia", ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato una dichiarazione su quanto accaduto a Paola Iracani, ex amministratore del Trapani.

"Abbiamo denunciato i fatti alle autorità e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per tutelare la dignità e il buon nome di Paola Iracani, validissima professionista alla quale peraltro la tifoseria trapanese dovrebbe essere grata per il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della società sportiva", la nota di Liberty Lines e della famiglia Morace per conto dei quali Iracani aveva gestito la cessione del club.