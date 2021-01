Mimmo Di Carlo pronto a riabbracciare Nahuel Valentini

Fuori provincia - Tutto fatto per il passaggio di Nahuel Valentini al Vicenza di Mimmo Di Carlo. Il centrale argentino lascerà il Padova di Andrea Mandorlini nelle prossime ore per tornare in serie B agli ordini del tecnico che lo ha allenato per due stagioni in aquilotto. L'ex Rosario, 32 anni compiuti lo scorso settembre, aveva detto addio all'Ascoli la scorsa estate per accettare la corte dei veneti a caccia della promozione. Poco spazio però in questa prima parte di stagione e la chiamata del suo vecchio mentore. Con Di Carlo allo Spezia, Valentini ha giocato 65 partite segnando due reti e disputando due play-off promozione.