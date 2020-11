Mihajlovic: "Meglio perdere al novantesimo. Spezia ha meritato"

Fuori provincia - "Era impossibile non perdere questa partita con tutto quello che è successo in campo. Era meglio perderla al 90esimo a questo punto piuttosto di dover fare i supplementari. Quattro tiri subiti e quattro gol subiti. Noi creiamo, non facciamo gol e sbagliamo anche i rigori. Non è un problema della Coppa Italia, è un problema che abbiamo sempre. Abbiamo sbagliato l'impossibile, così non si può vincere". Sinisa Mihajlovic parla ai microfoni della Rai al termine di Bologna-Spezia 2-4 ed il tono è quello di uno sfogo.

"Serve una punta? Non c'è bisogno di un ingegnere nucleare per capirlo. Per la mole di gioco che creiamo non riusciamo a concretizzare abbastanza. Dietro lavoriamo tanto e poi prendiamo gol su errori individuali. Ma siamo anche un po' sfigati: ogni tiro in porta è un gol subito. Senza cercare scuse, perché lo Spezia ha vinto meritatamente passando il turno. Per noi era un obiettivo importante, la strada più breve per arrivare in Europa o vincere qualcosa. Ma certo non giocando così".