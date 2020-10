Mercoledì a casa di Awua, che aspetta il debutto in campionato

Fuori provincia - Per ora un tempo di gioco in Coppa Italia e nulla più per Theophilus Awua. Dei calciatori aquilotti in prestito in questa stagione sicuramente tra i più interessanti, ma per ora mai utilizzato da Roberto Venturato in campionato. Il nigeriano ha solo visto dalla panchina l'ottimo inizio di stagione dei granata, al momento secondi in classifica ma con una partita da recuperare. Virtualmente quindi a pari merito con l'Empoli capolista e vogliosi di portarsi avanti anche in coppa. Mercoledì dovrebbe esserci spazio anche per Awua nella sfida allo Spezia.