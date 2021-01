Meluso: "Saponara ci porta qualità ed esperienza, grazie alla proprietà"

Fuori provincia - “Grazie alla proprietà che ha permesso l’arrivo di un innesto importante, e impegnativa dal punto di vista economico, come Saponara. Si innesta molto bene nella nostra squadra perché ha grande qualità. Può giocare sia come mezzala che come esterno. Abbiamo giocato con una squadra con età media di 22,9 anni contro il Verona, ci porta esperienza". Così Mauro Meluso ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Spezia. "Crediamo in questo gruppo e lotteremo fino all’ultimo per la salvezza. Non stravolgeremo la squadra, ma renderemo la rosa più omogenea. Abbiamo le idee chiare. Per ora abbiamo iniziato con un buon innesto".