Media company serie A, Dal Pino: "Nulla di definitivo, ma passi avanti"

Fuori provincia - Approvata l'offerta del Consorzio CVC-Advent-Fsi per l'ingresso nella media company della serie A con una quota del 10%, dietro corrispettivo di 1.700 milioni di euro. "Ringrazio i Presidenti e i fondi che sono disposti a investire nella nostra industria in questo periodo storico difficile - ha commentato al termine della riunione il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino -. Ancora non c'è nulla di definitivo, ma l'accordo votato oggi all'unanimità è la testimonianza che la Serie A ha perseguito un modello di business e l'abbiamo fatto tutti insieme. Siamo ancora nel percorso, abbiamo fatto dei passi e altri ne dovremo fare nelle prossime settimane per finalizzare il progetto".

"La Serie A sta provando ad uscire da sola dalla crisi - ha detto l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo -, ma questo non significa che le richieste fatte al Governo non siano più attuali. Siamo un'industria che appassiona gli italiani, ribadiamo la necessità dei ristori o quantomeno lo spostamento in avanti delle scadenze e della contribuzioni. Abbiamo dimostrato di saper fare gli imprenditori grazie al lavoro del Comitato e del team che ha lavorato negli ultimi mesi a questa operazione (lo studio Alpa, lo studio Tremonti, lo studio Gianni Origoni & Partners con gli avvocati Francesco Gianni e Renato Giallombardo, l'advisor Lazard con Marco Samaja e Carlo Gallovich), ma ora abbiamo bisogno che anche il Governo faccia la sua parte".