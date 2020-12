Fuori provincia - Ancora una prima squadra per Massimiliano Guidetti. L'ex bomber aquilotto è stato infatti incaricato, insieme a Giacomo Gattuso, di traghettare il Como dopo l'esonero di Marco Banchini. I lariani, promossi lo scorso anno dalla serie D, viaggiano al momento in sesta posizione ma con una partita in meno rispetto alle vicine. Per Guidetti è l'approdo sulla panchina della città che gli ha dato i natali, ma in cui non ha mai giocato da calciatore.