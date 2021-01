Marotta: "Agoume di ritorno? Ingiusto nei confronti dello Spezia"

Fuori provincia - "Lucien Agoume è un 2002 e deve trovare continuità, che credo possa trovare maggiore spazio in una squadra di provincia che gli dia modo di giocare sempre o quasi sempre". Lo dico Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, in merito all'ipotesi di riportare a Milano il talento francese anzitempo. Rimarrà invece al Picco fino almeno a fine stagione. "Riportarlo da noi sarebbe ingiusto nei confronti dello Spezia e ingeneroso per noi perché troverebbe un livello di competitività molto alto", taglia corto il dirigente.