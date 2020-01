Marino riparte da Empoli: "Mi piacerebbe iniziare un ciclo"

Fuori provincia - “Ho trovato un gruppo che si allena bene e che ha cultura del lavoro. Non sono arrivati i risultati ma ora cerchiamo di dare ritmo e intensità. Tutti gli allenatore vorrebbero cominciare dall'estate e lavorare in maniera graduale, ma non è un problema quando hai giocatori che sanno già fare diversi sistemi di gioco. E' importante avere un'identità ben definita”. Inizia così l'avventura di Pasquale Marino a Empoli.

“Credo che questa squadra sia stata costruita per giocare con quattro difensori e tre centrocampisti, poi davanti vediamo. Gli attaccanti in ogni caso si devono sacrificare”. Per lui solo cinque mesi di contratto. “L'ho chiesto io. Se poi ci saremo trovati bene, si troverà modo per andare avanti. La scelta deve essere ponderata, io lavorerò e mi farò conoscere. Mi piacerebbe chiaramente iniziare un ciclo, ma i contratti si fanno e si rescindono in qualsiasi momento”.